بن ناصر يقصي مواطنه غويري من منافسة “اليوروباليغ”

قاد الدولي الجزائري أمين غويري فريقه رين الفرنسي للفوز بثلاثية مقابل اثنين أمام الضيف نادي ميلان بملعب “روازون بارك”.

وقدم غويري مباراة في القمة رغم أنه لم يسجل في هذه المباراة التي عرفت تألق رفيقه في الفريق بينجامين بوريغايد الذي سجل “الهاتريك” لوحده.

في حين قدم بن ناصر مباراة جيدة، وقاد وسط ميدان ميلان للحفاظ على فارق التألق و التأهل إلى الدور القادم من المنافسة الأوروبية.

ورغم الخسارة التي مني بها متوسط ميدان الخضر بن ناصر، إلى أنه أقصى مواطنه غويري من المنافسة الأوروبية بفضل الفوز في مباراة الذهاب بثلاثية مقابل واحد.

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