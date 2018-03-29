بن ناصر يقود إمبولي للفوز والإقتراب من الصعود للكالتشيو

قاد اللاعب الدولي الجزائري “إسماعيل بن ناصر” فريقه “إمبولي” الإيطالي سهرة اليوم الخميس للفوز على الضيف “سالارنيتنانا” بهدفين دون رد.

في لقاء الأسبوع ال33 من دوري الدرجة الثانية الإيطالي الذي جرى بملعب “كارلو كاستيلاني” بإمبولي.

وشارك النجم الجزائري الشاب في التشكيلة الأساسية لناديه “إمبولي” مثلما جرت عليه العادة لكنه لم يُقدم تمريرة حاسمة في الهدفين.

وبفوز اليوم إقترب إمبولي من الصعود للكالتشيو بفضل تصدره الترتيب بفارق 8 نقاط عن ملاحقه قبل 8 جولات من النهاية.

وكان الناخب الوطني ماجر قد سمح لبن ناصر بمُغادرة تربص الخضر بعد لقاء تنزانيا الودي.