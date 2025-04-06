بن ناصر يقود مارسيليا لاقتناص وصافة الدوري الفرنسي

قاد الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، اليوم الأحد، فريقه أولمبيك مارسيليا لوصافة ترتيب الدوري الفرنسي بعد تحقيق فوز مهم و مثير.

و شارك إسماعيل بن ناصر في الفوز المبهر لفريق مارسيليا بثلاثية مقابل اثنين أمام نادي تولوز، في لقاء شارك فيه “الدينامو” بشكل أساسي، أين قدم مستويات كبيرة.

وقدم بن ناصر تمريرة حاسمة “أسيست” في الهدف الثاني، ليترك بصمته المعتادة في مختلف المنافسات سواء في فريق السابق ميلان أو حاليا مع “لوام”.

وأصبح نادي الجنوب الفرنسي يحتل مرتبة الوصافة برصيد 52 نقطة مبتعدا عن صاحب المرتبة الثالثة موناكو برصيد 50 نقطة والرائد باريس سان جيرمان برصيد 74 نقطة كاملة.