بن ناصر يقود ميلان للتأهل إلى نصف نهائي رابطة أبطال

قاد الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر فريقه ميلان للدور نصف النهائي من رابطة أبطال أوروبا بعد التعادل أمام نابولي في لقاء الإياب.

وشارك إسماعيل بن ناصر أساسيا في المباراة، أين قدّم ما عليه خاصة من الجانب الدفاعي، أين كان ضلا لمهاجمي نابولي.

وكان بن ناصر قد سجّل هدفا غالي الثمن في مباراة الذهاب، الذي كان له الفضل الكبير في العودة بالنتيجة الايجابية.

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