بن ناصر يقود ميلان للفوز برباعية في افتتاحية “الكالتشيو”

شارك الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر أساسيا، اليوم السبت، في مباراة فريقه ميلان امام الضيف أودينيزي في الجولة الأولى من عمر “الكالتشيو”.

وقاد بن ناصر زملائة للفوز برباعية كاملة مقابل اثنين في المقابلة المثيرة التي جرت بملعب “جيسويبي مياتزا”.

كما قدّم “الدينامو” مباراة جيّدة على طول الخط بعدما سيطر على خط الوسط بالطول والعرض.

و عرفت المباراة تواجد الفرانكو جزائري ياسين عدلي في دكة الإحتياط.

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