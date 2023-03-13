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الرياضة

بن ناصر يقوم بالتفاتة طيبة تجاه مناصر كفيف

بقلم فيصل زيان بوزيان
بن ناصر يقوم بالتفاتة طيبة تجاه مناصر كفيف
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قام متوسط ميدان المنتخب الوطني، ونادي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، بلفتة طيبة تجاه مناصر كفيف، إلتقاه بشوارع مدينة ميلانو.

وظهر نجم الميلان بن ناصر، في فيديو تم تداوله اليوم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، رفقة مجموعة من المناصرين، ضمنهم مناصر أعمى.

قام لاعب الميلان بن ناصر بتحيتهم وتبادل معهم أطراف الحديث، وقام بالتقاط صور تذكارية معهم.

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