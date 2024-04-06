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الرياضة

بن ناصر يكتفي بالمشاركة في 12 دقيقة أمام ليتشي

بقلم فيصل زيان بوزيان
بن ناصر يكتفي بالمشاركة في 12 دقيقة أمام ليتشي
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إكتفى لاعب خط الوسط الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر،  بالمشاركة في آخر 12 دقيقة، من مواهة فريقه الميلان أمام ليتشي.

في إطار الجولة 31 من الدوري الإيطالي “الكالتشيو”، والتي إنتهت بفوز الروسونيري بنتجية ثلاثة أهداف دون مقابل.

بعد أن قرر المدرب بيولي إقحام الثنائي عدلي، رايندرز، كأساسيان في وسط الميدان، ودخل بن ناصر بديلا في الدقيقة 78 من الشوط الثاني مكان زميله رايندرز.

كما نال بن ناصر تنقيط 6.7 في اللقاء، بعد أن لمس 31 كرة، و قدم 26 تمريرة ناجحة، وفاز بصراع ثنائي من أصل ثلاثة.

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