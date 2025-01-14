بن ناصر يكتفي بشوط واحد من مواجهة ميلان أمام كومو

اكتفى متوسط ميدان المنتخب الوطني، إسماعيل بن ناصر، اليوم الثلاثاء، بخوض شوط واحد فقط من مواجهة فريقه ميلان أمام كومو.

في إطار الجولة الـ19 المؤجلة من الكالتشيو الإيطالي.

وخاض بن ناصر 45 دقيقة فقط من المواجهة، وقدم أداءً متوسطاً في اللقاء، إذ لمس الكرة في 39 مناسبة، قدم منها 27 تمريرة صحيحة.

وحسم بن ناصر لصالحه 5 صراعات ثنائية على الكرة، وتدخل ناجح على الكرة.

ونال تنقيط 6.7، في المواجهة التي انتهت بفوز الميلان بهدفين مقابل هدف.