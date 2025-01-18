بن ناصر يكتفي بـ63 دقيقة أمام اليوفي ويسقط رفقة الميلان بثنائية

خاض متوسط ميدان المنتخب الوطني، إسماعيل بن ناصر، مواجهة فريقه ميلان و يوفنتوس، أساسيا، في إطار مواجهة الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

والتي سقط فيها “الروسونيري، بثنائية نظيفة، شارك بن ناصر، في هذا اللقاء، كثاني مرة كأساسي مع فريقه ميلان. بعد أن جدد فيه المدرب، كونسيساو الثقة، بعد مواجهة كومو الأخيرة.

ونال لاعب الخضر، تنقيط متوسطا في اللقاء، بعلامة 6.8. حيث قدم اللاعب 31 تمريرة صحيحة، وحسم لصالحه 5 صراعات ثنائية على الكرة لصالحه.

وبهذه الهزيمة، تجمد رصيد الميلان عند النقطة الـ31 في المركز الثامن في سلم الترتيب العام للدوري الإيطالي.