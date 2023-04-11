بن ناصر يكشف أسباب عشقه لميلان وسرّ شارة القيادة

كشف الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر سرّ تعلّقه الكبير بفريقه الحالي ميلان وسرّ نيله شرف قيادة الفريق في وقت سابق.

كما تحدث إسماعيل بن ناصر في حواره لموقع “كالتشيو ميركاتو” عن علاقته مع زميله الأسطورة السويدية زلاتان ابراهيموفيتش “ارتداء شارة القيادة شرف كبير جدا ومكافأة على العمل الذي أقوم به، الخطوة تعني لي الكثير والكثير ولهذا يجب أن أكون مثالا داخل أو خارج المستطيل الأخضر”.

كما أضاف اسماعيل بن ناصر “ابراهيموفيتش شخص لا يسمح بالأخطاء و يريد منا أن نعطي كل من لدينا، قام بدوره في وصولنا لهذه النقطة”.

وأردف دينامو المنتخب الوطني “لا أحد يحتاج لإخبارك بأنه يتواجد في فريقه له ميزة خاصة،عندما تتواجد داخل أسوار النادي تشم رائح عراقته وتاريخه، هذا هو السبب الرئيسي في عشقي لميلان”.

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