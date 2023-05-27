بن ناصر يكشف أسوأ وأجمل لحظات مشواره الكروي

تحدث اسماعيل بن ناصر، عن مشواره الكروي، أين، كشف أسوأ ذكرى مرى بها، بالإضافة لأجمل لحظة عاشها لحد الآن بالنسبة له.

وصرح بن ناصر، اليوم السبت، من خلال حسابه الرسمي على “تويتر”، ردا على أسئلة متابعيه: “مباراتنا أمام منتخب الكاميرون كانت أسوأ دكرى بالنسبة لي”.

كما اعتبر الدولي الجزائري، بأن أول هدف سجله في رابطة الأبطال، هو أجمل لحظة عاشها في مشواره لحد الآن، باستثناء تتويجه بلقب “كان 2019” مع الخضر.

وفي رده على سؤال آخر، اعتبر اسماعيل بن ناصر، بأن منافسة رابطة أبطال أوروبا، هي أقوى منافسة كروية شارك فيها.