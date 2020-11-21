بن ناصر يكشف اللغات التي يُتقنها

كشف الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، عن اللغات التي يُتقنها ويستغلها من أجل التواصل بشكل واضح مع زملائه في الميلان.

وتحدث متوسط الميدان لأحد المواقع الإيطالية قائلا :”أنا أجيد الإيطالية، والتي إستخدمها كثيرا، منذ إحترافي في إيطاليا”.

وواصل :”بطبيعة الحال، هناك الفرنسية بإعتباري ولدت في بلدها، كما أني أحاول مُؤخرا إجادة اللغة الإسبانية”.

ونُشير، في سياق مُنفصل، الى أن اليساري المميز، مُرشح لمواصلة ظهوره الأساسي مع الروسونيري، بمناسبة مواجهة نابولي، غدا الأحد.

ويُقدم محارب الصحراء، عروضا مميزة، منذ بداية الموسم الجاري، جعلت أساطير إيطاليا يُشيدون به.