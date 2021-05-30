بن ناصر يكشف سبب غيابه عن تربص الخضر

كشف النجم الجزائري “اسماعيل بن ناصر”، عن سبب غيابه عن تربص الخضر الذي سينطلق غدا الإثنين في سيدي موسى، والذي سيتخلله مباريات ودية تحضيرية أمام “موريتانيا”، “مالي” و”تونس”.
ولم تضم قائمة “بلماضي“، إسم “اسماعيل بن ناصر” الذي نشر عبر حسابه الرسمي في التويتر: “لن أكون ضمن قائمة الخضر بسبب جراحة أجريتها على قدمي عقب المباراة الأخيرة في الكالتشيو، بالتوفيق للخضر في المباريات الثلاثة القادمة، وسنلقتي شهر أوت المقبل في بداية الموسم الجديد”.
Je ne pourrai pas faire partie du groupe suite à une intervention que j’ai subie au pied après le dernier match de championnat.
Force à vous pour les trois matchs @LesVerts 🇩🇿 #TeamDZ
On se revoit en août pour la nouvelle saison ⚽️🙏🏽 https://t.co/k1wpJ10fxF
— Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) May 29, 2021
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