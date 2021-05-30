بن ناصر يكشف سبب غيابه عن تربص الخضر

كشف النجم الجزائري “اسماعيل بن ناصر”، عن سبب غيابه عن تربص الخضر الذي سينطلق غدا الإثنين في سيدي موسى، والذي سيتخلله مباريات ودية تحضيرية أمام “موريتانيا”، “مالي” و”تونس”.

ولم تضم قائمة “بلماضي“، إسم “اسماعيل بن ناصر” الذي نشر عبر حسابه الرسمي في التويتر: “لن أكون ضمن قائمة الخضر بسبب جراحة أجريتها على قدمي عقب المباراة الأخيرة في الكالتشيو، بالتوفيق للخضر في المباريات الثلاثة القادمة، وسنلقتي شهر أوت المقبل في بداية الموسم الجديد”.