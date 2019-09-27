بن ناصر يكشف سرّ تغييره أمام “تورينو”

كشف النجم الجزائري “اسماعيل بن ناصر” عن سر تغييره أمام “تورينو” في مباراة أمس الخميس في الدوري الإيطالي.

وشارك “بن ناصر” كأساسي مع “ميلان” وقدم مباراة كبيرة لغاية خروجه في الدقيقة الـ 76 أني تم تعويضه بمهاجم.

وقال نجم الخضر في تصريحات لقناة “سكاي سبورتس”: “سيطرنا على المباراة منذ البداية، لكن كرة القدم تلعب على بعض الجزئيات”.

وأضاف: “علينا أن نكون أكثر تركيزا في المباريات المقبلة، صنعنا العديد من الفرص وسجلنا هدفا فقط”.

وتابع: “كانت لدي بطاقة صفراء وأنا بحاجة لريتم المباريات، المدرب أدخل مهاجم من أجل تعديل النتيجة”.