بن ناصر يكشف عن تعرضه للسخرية من طرف إبراهيموفيتش

كشف اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر أنه لم يسلم من سخرية اللاعب السويدي زلاتام إبراهيموفيتش في صفوف نادي الميلان.

ونقلت محطة “مونت كارلو” الفرنسية تصريحات اللاعب الدزلي الجزائري إسماعيل بن ناصر بخصوص مزاح اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش قائلا:

“أنا أعلم أنه عندما يتوجه إليك بالحديث، فيجب عليك أن تأخذ أشياء على محمل الجد وأن تتغاضى عن تصرفات أخرى”.

“في بعض الأحيان كان يقول لي بعد التدريبات (إسماعيل هل كنت معنا اليوم ؟)، وفي أحيان أخرى كان يسخر مني بسبب بعض الأخطاء التي ارتكبتها في التدريبات”.