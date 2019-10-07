بن ناصر يكشف وضعية أوناس بعد إصابته الخطيرة

طمأن الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، جماهير المنتخب الوطني بخصوص الوضعية الصحية لآدم أوناس، بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها.

وصرّح قائلا لـ”النهار” :”آدم في أفضل حال، وهو يتعافى بشكل تدريجي، ونحن نقف معه، وإن شاء الله خير بالنسبة له”.

وكان النجم الجديد لنادي نيس قد تعرض لإصابة خطيرة الأسبوع الماضي، وأجبر على الخضوع لعملية جراحية عاجلة على مُستوى الفخذ.

وسيبقى المُتألق خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا الأخيرة، خارج الخدمة لفترة لا تقل عن الشهرين كاملين.

يُذكر بأن اليساري كان بصدد إيجاد معالمه في الليغ 1 الفرنسية، لتأتي الإصابة وتُعيده الى نُقطة الصفر.