بن ناصر يلتحق بالخضر مُباشرة في “قادش”

سيتواجد الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر في إسبانيا خلال الساعات القادمة من أجل المُشاركة مع المنتخب الوطني المحلي أمام السعودية.

وقرر، رابح ماجر السماح لمتوسط الميدان الصاعد بالتواجد في “قادش” مُباشرة، تفاديا لإرهاقه بالسفر من إيطاليا الى غاية الجزائر وإسبانيا.

ونجحت “الفاف” في الحصول على موافقة “إيمبولي” بتسريح اللاعب، رغم أن الموعد القادم لمُحاربي الصحراء ليس داخلا في تواريخ الفيفا.

وضمن خريج مدرسة “آرل آفينيون” الصعود مع فريقه للسيري “آ” الإيطالية بصفة رسمية، مما يجعل مُشاركته بقادم المُباريات غير ضرورية.