بن ناصر يلتحق بتربص الخضر في سيدي موسى

التحق الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر ، اليوم الأحد، بمطار هواري بومدين استعدادا للدخول في التربص المقام بسيدي موسى.

ومن المنتظر، أن يندمج بن ناصر في التدريبات بداية من يوم غد، مع رفقائه في التربص الذي يقوده الناخب الوطني جمال بلماضي.

و انطلق التربص الجدي بشكل جيد، اليوم الأحد بعد التحاق بن ناصر و رياض محرز وركائز الكتيبة الوطنية ستسافر غدا إلى الطوغو، لمباشرة التربص الأخير استعدادا لكنا كوت ديفوار الذي يتخلله مبارتين وديتين.

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