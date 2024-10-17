بن ناصر يلتقي عطال ووناس ويكتب “العائلة”

التقى الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، اليوم الخميس، بزميليه في المنتخب الوطني، يوسف عطال وأدم وناس، بالعاصمة القطرية الدوحة.

و نشر إسماعيل بن ناصر، صورة رفقة الثنائي الجزائري عبر صفحته الرسمية على فايسبوك وكتب “العائلة”. في إشارة إلى العلاقة القوية التي تجمعهم.

ويواصل الثلاثي الجزائري بن ناصر وعطال ووناس عملية إعادة التأهيل بمركز “أسبيطار” القطري. استعداداً للعودة إلى الميادين والتحديات القادمة التي تنتظرهم مع أنديتهم في مختلف البطولات العالمية.

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