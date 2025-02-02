بن ناصر يلهب داربي “ميلان”

ألهب لاعب “الخضر” ونجم نادي أسي ميلان، اسماعيل بن ناصر، داربي مدينة “ميلان” الذي سيجمع فريقه بالغريم نادي الانتر.

ويلتقي “الروسونيري” على ملعب “جيوزيبي مياتزا” بالغريم التقليدي “النيراتزوري” سهرة اليوم الأحد، في قمة الجولة الـ 23 من “السيري أ” الايطالية.

ونشر الدولي الجزائري، تغريدة على حسابه الشخصي عبر منصة “إكس”. تحمل صورة له أمام “كاتدرائية ميلانو”، وأرفقها بتعليق قال فيه: “سنقدم كل شيء من أجل ألواننا”.

ويحتل ميلان، المركز الثامن في “الكالتشيو” برصيد 34 نقطة، ومباراة مؤجلة، بينما يتواجد الغريم الانتر، في وصافة الترتيب برصيد 50 نقطة، ومباراة مؤجلة أيضا.

Diamo tutto per i nostri colori 🔴⚫️ pic.twitter.com/KnXKCrvD4X — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) February 2, 2025

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