بن ناصر ينال الإعتراف رغم الهزيمة

نال الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، الاعتراف من قِبل جماهير ناديه إسي ميلان، والتي اختارته كأفضل لاعب خلال الهزيمة المُرة أمام أتليتيكو مدريد بهدفين مُقابل واحد في الدقائق العشر الأخيرة.

ولعب متوسط الميدان، بصفة أساسية أمام بطل إسبانيا، وقدم مردودا مُحترما على العموم، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة الـ81، في خيار لم يكن مُوفقا من طرف مدربه ستيفانو بيولي.

يُشار بأن “الروسونيري”، ورغم أدائهم الجيد منذ عودتهم لأكبر محفل كروي أوروبي، إلا أن رصيدهم يبقى صفريا بخسارتين أمام كل من ليفربول وأتليتيكو مدريد.

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