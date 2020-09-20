بن ناصر ينال الإعتراف من الأسطورة جانكارلو

الرياضة
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بن ناصر ينال الإعتراف من الأسطورة جانكارلو
بقلم كريم تيغرمت

أثنى الدولي الإيطالي السابق جانكارلو أنتونيوني، على الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، معتبرا إياه اللاعب المفضل لديه في منصبه.

وصرح جانكارلو، في حوار لصحيفة “لاغازيت ديلو سبورت” الإيطالية: “منصب وسط الميدان الإسترجاعي، الحديث، مختلف تماما عن ما كان عليه في وقتنا”.

وأضاف: “كل من يلعب هذا المنصب، يجب أن تكون لديه رؤية رائعة للعبة فحسب، بل يجب أن يضمن أيضا سرعة عالية وقوة بدية كبيرة”.

وأردف بطل العالم لسنة 1982: “أكثر لاعب يعجبني في هذا المنصب هو بن ناصر، لاعب آسي ميلان، لقد تابعته في أكثر من مناسبة عندما كان في إمبولي”.

وتابع جيانكارلو أنتونيوني: “أظهر الجزائري موهبته، وقدرته حتى بعد ارتدائه قميص ثقيل للغاية، مثل قميص الميلان”.


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