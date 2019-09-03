بن ناصر ينال ثناء جماهير “الميلان”

الرياضة
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بن ناصر ينال ثناء جماهير “الميلان”
بقلم أمير بهلول

اختارت جماهير “الميلان” النجم الجزائري “اسماعيل بن ناصر” كأفضل لاعب في المباراة السابقة للفريق أمام “بريتشيا” في الكالتشيو.

وهنأ الحساب الرسمي لنادي “الروسونيري” بن ناصر بجائزة أفضل لاعب في المباراة، كما أن الجماهير لا تزال تنتظر منه الكثير.

يذكر أن “بن ناصر” شارك لأول مرة كأساسي مع “ميلان” في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي بعد أن شارك كبديل في الجولة الأولى.


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