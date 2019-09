بن ناصر ينال ثناء جماهير “الميلان”

وهنأ الحساب الرسمي لنادي “الروسونيري” بن ناصر بجائزة أفضل لاعب في المباراة، كما أن الجماهير لا تزال تنتظر منه الكثير.

يذكر أن “بن ناصر” شارك لأول مرة كأساسي مع “ميلان” في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي بعد أن شارك كبديل في الجولة الأولى.

👏🏻 Congratulations Ismaël Bennacer, you’ve been nominated MVP on your full debut! 🏅

👏🏻 Congratulazioni Ismaël Bennacer! Sei stato votato l’@emirates MVP di #MilanBrescia! 🏅 pic.twitter.com/FUJkMcml9O

