بن ناصر ينتقل لخوض تجربة جديدة مع دينامو زغرب

حسم الدولي الجزائري، اسماعيل بن ناصر، وجهته الجديد، حيث سيخوض تجربة جديدة، في نادي دينامو زغرب الكرواتي.

وأعلنت إدارة نادي دينامو زغرب، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، عن حسمها صفقة بن ناصر.

وأوضح ذات المصدر، بأن بن ناصر، منتظر لاجتياز الفحص الطبي، قبل توقيع العقد الذي يربطه بالفريق لموسم واحد على شكل اعارة، من نادي آسي ميلان، مع خيار شراء عقده في نهاية الموسم.

ورحبت إدارة نادي دينامو زغرب، بمستقدمها الجديد اسماعيل بن ناصر، معتبرة اياه اضافة كبيرة للفريق.