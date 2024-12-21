بن ناصر يندمج في التدريبات الجماعية للميلان

عاد النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر إلى التدريبات الجماعية لناديه ميلان، اليوم السبت، بعد تعافيه الكامل من الإصابة.

والتي تعرض لها على مستوى الساق شهر سبتمبر الماضي، إستدعت خضوع اللاعب لعملية جراحية.

ونشر نادي ميلان الإيطالي، اليوم السبت، عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الإجتماعي، صورا لمشاركة لاعب خط الوسط، في التدريبات الجماعية للفريق.

وظهر بن ناصر، بمعنويات مرتفعة في التدريبات، وهو مايؤكد جاهزية اللاعب على العودة إلى أجواء المنافسات الرسمية بقوة، إنطلاقا من مواجهة روما، يوم الأحد المقبل.

وتُعتبر عودة بن ناصر دفعة قوية لنادي ميلان، خاصة مع تراجع مستوى خط الوسط في ظل غيابه.

خاصة وأن لاعب الخضر، يتميز بقدرته على الربط بين الدفاع والهجوم، إلى جانب رؤيته الممتازة للعب ومهاراته في استعادة الكرة.

عودته ستُعيد التوازن لخط وسط الفريق، الذي يسعى لتعزيز موقعه في الدوري الإيطالي والمنافسة على الألقاب هذا الموسم.

نفس الشيء بالنسبة للمنتخب الوطني، فعودة بن ناصر تحمل أخبارًا إيجابية للناخب، بيتكوفيتش، الذي يعتمد على اللاعب كأحد ركائز خط الوسط.

ومشاركته المنتظمة مع ميلان مستقبلا ستساعده على استعادة مستواه الكامل قبل الاستحقاقات الدولية القادمة. وخاصة تصفيات كأس العالم 2026.