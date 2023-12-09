بن ناصر ينهزم في ثاني ظهور له مع ميلان بعد عودته من الإصابة

انهزم الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر رفقة ناديه ميلان بثلاثية مقابل اثنين أمام المستضيف أتلانتا في الدوري الإيطالي.

وعرفت المباراة مشاركة إسماعيل بن ناصر لنصف ساعة تقريبا أين قدم ما عليه، رغم الخسارة القاسية في قمة الجولة 15 من الكالتشيو.

ولعب بن ناصر لقائه رقم 150 في البطولة الإيطالية ليصبح ثالث لاعب جزائري يبلغ هذا الرقم بعد كل من تايدر و غولام.

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