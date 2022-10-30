بن ناصر يهنئ المصارع التونسي منصور برناوي

أبدى الدولي الجزائر اسماعيل بن ناصر، نجم نادي آسي ميلان الإيطالي، دعمه الكامل للمصارع التونسي منصور برناوي.

ونشر بن ناصر، اليوم الأحد، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قال فيها: “هنيئا على عودتك الناحجة أخي منصور برناوي”.

كما أرفق الدولي الجزائري ونحم الميلان، هذه التغريدة بصورة له رفقة المصارع التونسي في رياصة الـ(MAA).

ومن جهته، أبدة المصارع التونسي منصور برناوي امتنانه، لاسماعيل بن ناصر، باهدائه قميص وقفزاته الخاصة بهذه الرياضة القتالية.