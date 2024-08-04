بن ناصر يهنئ كيليا نمور لتتويجها بذهبية الألعاب الأولمبية 2024

حرص الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، نجم نادي آسي ميلان الإيطالي، على تهنئة بطلة الجمباز الجزائرية، كيليا نمور، لتتويجها بذهبية أولمبياد باريس 2024.

وكتب بن ناصر، عبر حسابه الرسمي على منصة “x”، عقب تتويج كيليا نمور بالذهبية الأولمبية: “تهانينا لبطلتنا الأولمبية كيليا نمور”.

كما أضاف الدولي الجزائري، ونجم نادي آسي ميلان الإيطالي: “ميدالية ذهبية، تشرف الجزائر، وكل القارة الإفريقية”.

وعلى غرار بن ناصر، الذي كان السباق لتهنئة كيليا نمور، حرص العديد من لاعبي المنتخب الوطني، على الاحتفاء بانجاز البطلة الجزائرية على غرار عدلان قديورة، وغيره.

يذكر أن كيليا نمور، توجت اليوم الأحد، بالميدالية الذهبية في جهاز المتوازي مختلف الإرتفاعات، ضمن الألعاب الأولمبية 2024 بباريس.