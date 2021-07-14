بن ناصر يواجه فالنسيا في كأس نارانخا الودية

كشف فريق فالنسيا اليوم الأربعاء، أن نادي ميلان سيكون منافسه في بطولة كأس نارانخا الودية التي ينظمها على ملعبه، ميستايا.

وأضاف نادي الخفافيش أن المُباراة ستُلعب يوم الرابع من شهر أوت المُقبل في النسخة ال49 من البطولة الودية.

ما يعني إعادة نفس المشهد الذي تكرر بين الفريقين في 2014 ضمن نفس المنافسة، التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بواقع 2-1.

ويضم فريق الروسونيري في صفوفه النجم الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.