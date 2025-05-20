بن ناصر يواجه مستقبلاً غامضًا في مرسيليا

بات وضع الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر في نادي أولمبيك مرسيليا يثير التساؤلات، وقد يدفع إدارة النادي لاتخاذ قرار صعب ينهي مغامرة اللاعب مع الفريق مبكرًا.

رئيس النادي بابلو لونغوريا، كشف خلال ندوة صحفية عقدها مؤخرًا أن وضع بن ناصر مختلف عن بعض اللاعبين الآخرين. مؤكدًا أن خيار الشراء ليس إلزاميًا في عقده.

وصرّح بهذا الخصوص: “بن ناصر وديديتش قدِما بإعارة مشروطة بخيار الشراء. وليس هناك أي التزام من طرفنا لضمّهما بشكل نهائي”.

وحسب ما كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن راتب بن ناصر يعَدُّ من بين العوامل التي تدفع الإدارة للتريث. إذ ترى أن المبلغ المخصص له لا يتناسب مع أدائه على أرضية الميدان. خاصة وأنه لم يكن ضمن الركائز الأساسية طيلة فترة إعارته.