بن ناصر يوافق على الإنتقال للإتحاد السعودي

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، اليوم الخميس، أن اللاعب الدولي الجزائري والناشط في صفوف ميلان أسي، إسماعيل بن ناصر، قد وافق على الإنتقال لنادي الإتحاد السعودي.

وحسب ماكشفه موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي، فإن اللاعب بن ناصر، يجري مفاوضات وثيقة مع نادي إتحاد جدة، وأبدى اللاعب استعداده للإنضمام للنادي السعودي، بشرط تلبية طلباته المالية.

وأوضح ذات المصدر، أن إدارة نادي الإتحاد السعودي، في مفاوضات متقدمة مع نظيرتها بنادي ميلان، لإتمام الصفقة.