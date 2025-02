بن ناصر يوافق على الانتقال إلى أولمبيك مارسيليا

وافق الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، على الانضمام إلى نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستُختتم اليوم الاثنين، الـ 3 فيفري 2025.

وكشف الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، الموثوق في سوق انتقالات اللاعبين، بأن نجم أي سي ميلان الإيطالي وافق مسبقا على الانتقال إلى “الليغ1″، من بوابة مارسيليا الذي ضم مؤخرا لاعب “الخضر” الآخر، أمين غويري.

وأوضح الصحفي ذاته، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، بأن الأمر متروك لمسؤولي نادي ميلان، لحسم مستقبل بن ناصر، قبل 10 ساعات من غلق نافذة التحويلات الشتوية.

وأبرز في السياق ذاته، بأنه ليس من السهل على الفريق الإيطالي السماح برحيل، بن ناصر. غير أن العرض القادم من “لوام” قد يغير المعطيات. لا سيما أن الفريق الفرنسي عرض استعارة لاعب “الخضر” مع إمكانية شرائه نهائيا مقابل 10 ملايين أورو.

للإشارة، يرتبط بن ناصر بعقد مع النادي “اللومباردي” حتى صيف 2027. ورفض في وقت سابق كل العروض التي قدمت إليه، أبرزها من دوري “روشن” السعودي.

⚪️🔵 Ismael Bennacer already said yes to Olympique Marseille and he’s keen on the move.

Decision up to AC Milan with 10 hours to go, not easy but OM already submitted loan with buy option bid (€10m). pic.twitter.com/oYi5KEzkxw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 3, 2025