بن ناصر يوافق على الانتقال إلى السعودية من بوابة هذا النادي

فجرت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية خبرا من العيار الثقيل يتمثل في موافقة الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر على الانتقال إلى الدوري السعودي.

وأكد موقع “العين” الناطق بالفرنسية، اليوم الأحد، موافقة بن ناصر على الانتقال إلى أحد الأندية السعودية مقابل راتب يبلغ 20 مليون أورو سنويا، بعد اتفاق ميلان مع بديل له.

كما كشفت وسائل إعلام سعودية عن إصرار نادي القادسية السعودية على الظفر بخدمات متوسط ميدان الخضر وأحسن لاعب في “كان 2019”.

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