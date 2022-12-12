بن ناصر يوجه رسالة خاصة بعد عودته للتدريبات مع ميلان

وجه متوسط ميدان فريق ميلان الايطالي، إسماعيل بن ناصر، رسالة خاصة بعد استئنافه التحضيرات للنصف الثاني من الموسم.

النجم الدولي الجزائري، نشر سهرة اليوم الإثنين صورة له من الحصة التدريبية لبطل إيطاليا.

كما أرفق، إسما، الصورة التي نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعبارة:”عزيمتنا لا تزال كما هي، فورزا ميلان”.

ويُذكر أن بن ناصر باشر التدريبات مع ميلان بعد حصوله على راحة قصيرة بسبب مونديال قطر 2022.