بن ناصر يوجه رسالة لأنصار ميلان بعد الإقصاء من رابطة الأبطال

اعتذر الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، من أنصار ناديه آسي ميلان، بعد اقصائهم من رابطة أبطال أوروبا على يد ليفربول.

ونشر بن ناصر، رسالة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قال فيها: “نشعر بالأسف، وخيبة الأمل، لكن لا يمكننا الإستسلام”.

وأضاف الدولي بن ناصر : “لدينا أهداف أخرى علينا تحقيقها، لذا يجب أن نتعلم الدرس، وأن نمضي قدما”.

وختم اسماعيل بن ناصر رسالته لأنصار الميلان: “شكرا لكم على دعمكم المتواصل، سنعود بقوة”.

يذكر أن اللاعب أقصة رفقة ناديه آسي ميلان، من رابطة الأبطال، بعد هزيمتهم أمام ليفربول، بنتيجة (2-1).

طالع أيضا:

وعاد اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر للمشاركة مع ميلان الإيطالي، خلال المباراة التي جمعته بنادي ساليرنيتانا في إطار الجولة الـ16 من الكالتشو.

وأشرك المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي اللاعب الجزائري “إسماعيل بن ناصر” مع بداية الشوط الثاني أين كان فريق الروسونيري متقدما بثنائية نظيفة.

وكان اللاعب، يعاني من إلتهاب على مستوى الأذن الداخلية، أجبره على البقاء خارج الخدمة، هذا الأسبوع.

وكان يعاني الدولي الجزائري، اللاعب، من إلتهاب على مستوى الأذن الداخلية، أجبره على البقاء خارج الخدمة، هذا الأسبوع.

وكشف موقع “ميلان نيوز”، عن تفاصيل مخيفة بخصوص المرض الذي يعاني منه الجزائري، دون تأكيد أو نفي تعرضه لأعراضه كاملة.

وأكد ذات المصدر، بأن المرض الذي يعاني منه المحارب، يجعل الشخص يفقد توازنه، ويشعر بالدوار، وعاجزا عن المشي بشكل طبيعي.

وغاب، النجم الدولي الجزائري عن مواجهة فريقه ميلان أمام جنوة. حيث كشف تقرير صحفي إيطالي سبب استبعاد “إسما” من قائمة فريقه لمباراة الجولة 15 من الدوري الإيطالي.

كما استبعد المدرب ستيفانو بيولي، اللاعب من القائمة بشكل مفاجئ، رغم عدم إعلان النادي عن تعرض اللاعب لأي إصابة في الأيام الأخيرة. كما كشف موقع “كالتشيو ميركاتو” أن بن ناصر عانى من التهاب مفاجئ في الأذن الداخلية، ماجعله يغيب عن المواجهة.

يتيح لكم تطبيق النهار الآن الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط ” البلاي ستور ”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidap