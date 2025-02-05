بن ناصر يوجه رسالة مؤثرة لأنصار الميلان

وجه الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، المنتقل حديثا إلى صفوف أولمبيك مارسيليا، رسالة وداعية لأنصار فريقه السابق، ميلان الإيطالي.

ونشر متوسط ميدان المنتخب الوطني، أمسية اليوم الأربعاء، عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الإجتماعي، والتي جاءت على النحو التالي:” عشاق ميلان الأعزاء،لم أتخيل يومًا أنني سأضطر إلى كتابة هذه الكلمات، لكن اليوم ينتظرني فصل جديد. هذا النادي وهذه المدينة شكّلا جزءًا مهمًا من مسيرتي وحياتي، ولا يسعني إلا أن أشكركم على كل ما عشته هنا”.

وأضاف بن ناصر:” على مدار أكثر من خمس سنوات، قدمت كل ما لدي من أجل هذا القميص، الذي ارتديته بفخر وشغف، إلى جانب زملاء رائعين وبدعم من جماهير استثنائية”.

كما وجه بن ناصر، الشكر لكل زملائه السابقين في النادي الإيطالي بالقول:” أود أن أعرب عن خالص امتناني لكل من حظيت بشرف لقائه - زملائي، الطاقم الفني، موظفي النادي وكل من جعل هذه المغامرة مميزة للغاية. وبالأخص أنتم الجماهير، على شغفكم وحبكم غير المشروط والفريد الذي يجعل من ميلان ناديًا مختلفًا عن الآخرين”.

وتابع اللاعب:”شكر خاص أيضًا لجميع الصحفيين والصفحات العديدة لجماهير النادي على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين يتابعون ويروون بحماس حياة النادي يومًا بعد يوم، والذين دعموني دائمًا.

كل لحظة قضيتها على أرض الملعب، وكل عاطفة شاركتها معكم، ستبقى في قلبي إلى الأبد. لن تمحى أبدًا هذه الذكريات أو الرابطة التي تربطني بهذا النادي”.

وختم إسماعيل بن ناصر بالقول:” لم أحب يومًا الحديث عن الوداع، خاصة عندما تكون الرابطة قوية. لا أحد يعلم ما يحمله المستقبل، ولكن هناك شيء واحد مؤكد: ارتباطي بميلان سيبقى دائمًا”.