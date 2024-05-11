بن ناصر  يوجه رسالة مؤثرة لوالدته :”لا تنسى أبدا من أين أتيت”

قاد الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر فريقه ميلان للفوز بخماسية مقابل واحد أمام نادي كالياري بملعب “سان سيرو” بميلان.

وعرفت المباراة تألق بن ناصر بشكل لافت للانتباه، حيث فعل كل شيء، سجل هدفا وتألق بشكل لافت للإنتباه، كما لعب اللقاء وهو يحمل شارة القيادة.

ولم ينسى بن ناصر والدته في يوم الأم في إيطاليا حيث قال في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، عقب اللقاء “لا تنسى أبدا من أين أتيت”، في إشارة إلى والدته “بن سحنون” التي حمل إسمها على قميصه.