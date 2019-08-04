بن ناصر يوجه رسالة وداع لأنصار إمبولي

وجه الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، رسالة وداع لأنصار ناديه السابق، إمبولي الإيطالي، بعد ترسيم انضمامه لنادي ميلان الإيطالي.

ونشر إسماعيل بن ناصر، رسالته، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، وجاء فيها: “أنصارنا الأعزاء، حان الوقت لأكتب صفحة جديدة في مسيرتي، بعدما قضيت سنتين في إمبولي، قررت الإنتقال لنادي ميلان أسي”.

وأضاف: “رفقة زملائي حاولنا تقديم كل ما لدينا لآخر دقيقة، من أجل ضمان البقاء، للأسف لم نتمكن من تحقيق هذا الهدف، الذي يبقى خسارة كبيرة في مسيرتي”.

وتابع: “قبل وصولي إلى هنا كنت متخوفا نوعا ما، لكن بعد ذلك شعرت بالراحة في هذا البلد الذي يملك لغة، وثقافة مختلفة عن المكان الذي أتيت منه”.

وختم إسماعيل بن ناصر: “أشكر كل الأشخاص الذين عرفتهم هنا، أتمنى أن تحتفظو بذكرى جيدة عن الفترة التي قضيتها في الفريق، وبالنسبة لي لن أنسى أبدا هاذين الموسمين”.