بن ناصر يوجه رسالة وداع لمدربه بيولي والثنائي جيرو وكايير

عبر الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، عن تأثره الشديد، لرحيل مدربه ستيفانو بيولي، وزميليه أوليفي جييرو، وسيمون كايير، من آسي ميلان.

ونشر بن ناصر، رسالة وداع لمدربه، وزميليه في الفريق، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، قال فيها: “سأشتاق أليكم”.

كما أضاف الدولي الجزائري، ونجم الميلان: “أسمائكم ستبقي ستبقي راسخة في تاريخ هذا النادي، وفي ذاكرتنا”.

وأرفق اسماعيل بن ناصر هذه الرسالة، بصورة تجمع كل من المدرب ستيفانو بيولي، واللاعبين أوليفي جييرو، وسيمون كايير.