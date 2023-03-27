بن ناصر يوجّه رسالة تحفيزية بعد التأهل إلى “الكان” رسميا

أبدى متوسط ميدان الخضر إسماعيل بن ناصر رضاه التام لمشوار الخضر في تصفيات كان كوت ديفوار بعد حسم التأهل.

وقال اسماعيل بن ناصر في منشور له على حسابه الرسمي على “الفايسبوك” اليوم الاثنين “التأهل رسميا إلى كأس إفريقيا 2024 لنواصل التقدم جميعا من أجل الجزائر”.

يذكر، ان نشط المباراة بشكل أساسي وكان احد أفضل العناصر فوق المستطيل الأخضر، في مباراة اليوم التي عرفت حسم الكتيبة الوطني التأهل بشكل رسمي.

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