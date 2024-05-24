بن ناصر يودع مدربه في ميلان بيولي

ودع اللاعب الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، اليوم الجمعة، مدربه في نادي أيسي ميلان، ستيفانو بيولي، الذي غادر رسميا العارضة الفنية للروسونيري.

بعد قضائه لخمس سنوات على رأس العارضة الفنية للفريق، حقق معه بطولة “السكوديتو” موسم 2021.2022.

ونشر بن ناصر، اليوم الجمعة، عبر ستوري حسابه عبر منصة “أنستاغرام”، صورة تجمعه مع المدرب بيولي، وأرفقها بعبارة:” شكرا على كل شيء ميستر”.

جدير بالذكر، شارك بن ناصر مع ميلان تحت إشراف المدرب بيولي في 123 مباراة، منذ تاريخ 20 أكتوبر 2019، وسجل بن ناصر في 7 مناسبات وقدم 8 تمريرات حاسمة.