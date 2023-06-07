بن ناصر يودّع مسؤولي ميلان برسالة مؤثرة

نشر الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر رسالة وداع لمسؤولي فريقه ميلان السابقين عبر صفحته الرسمية له على الفايسبوك، اليوم الأربعاء.

وخصّت رسالةإسماعيل بن ناصر الثنائي باولو مالديني و ريكي ماسارا الذي قررت إدارة ميلان الاستغناء عنهما في اجتماع طارئ ومتوتر يوم أمس.

وقال بن ناصر في رسالة وداع للثنائي “بول و ريكي أود أن أشكركما على كل ما قدمتموهما من أجل ميلان ولشخصي”.

كما أضاف بن ناصر “أشكركما على الثفة التي اظهرمتوها لي في 2019. وفتحوا أبواب هذا النادي الرائع الذي هو ميلان، لقد ساعداني على النمو و التطور الذهني”.

كم ختم دينامو الخضر “لقد ألهمنا شغفك وانضباط وتفانيك في خدمة النادي و سنستمر في القيام بذلك في كل يوم، أتمنى لك الأفضل في المستقبل”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti