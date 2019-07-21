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بن ناصر: “يوم سيبقى في الذاكرة”

الرياضة
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بن ناصر: “يوم سيبقى في الذاكرة”
بقلم كريم.تيغرمت

إعتبر الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، أن ما عاشه أمس السبت، رفقة أنصار المنتخب الوطني، بشوارع العاصمة، بأنه يوم سيبقى في الذاكرة.

ونشر إسماعيل بن ناصر، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، جاء فيها: “يوم سبقى إلى الأبد منقوضا في ذاكرتنا”.

وجاء هذا الوصف، من أفضل لاعب في “كان 2019″، بالنظر لما عاشه، خلال احتفاله، مع الجماهير الجزائرية، بكأس أمم إفريقيا.

وأرفق إسماعيل بن ناصر، تغريدته هذه، بمجموعة من الصور التي تجمعه بأصنار الخضر، في شوار الجزائر العاصمة.


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