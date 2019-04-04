“بن ناصر” يُبهر “الطاليان” بأرقام خيالية

تحصل الدولي الجزائري، “إسماعيل بن ناصر” على إشادة مُنقطعة النظير من الإعلام الإيطالي، بعد مُستواه الكبير أمام “نابولي”، أمس الأربعاء.

وتمكن متوسط الميدان الصاعد من تقديم تمريرتين حاسمتين، ليقود ناديه “إمبولي” في غاية الأهمية، في سباق ضمان البقاء في “الكالتشيو”.

ووقع خريج “آرل” على أرقام عالمية، بلمسه الكُرة في 68 مرة بنسبة تمرير ناجحة وصلت لـ”91%”، وإسترجاعه إياها لـ5 مرات.

ونجح اللاعب السابق لـ”آرسنال”، إضافة لكل هذا في خلق 4 لقطات خطيرة، وتقديمه لـ4 عرضيات نجاحة لزملائه في خط الهجوم.