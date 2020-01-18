بن ناصر يُبهر “الطليان”

يتواجد الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، في أفضل أحواله في الأسابيع القليلة الماضية، لدرجة جعلت الإيطاليين مُنبهرين به.

وكشف تقرير لجريدة “لاغازيتا ديلو سبورت”، بأن متوسط الميدان الصاعد، عرف كيفية فرض منطقه داخل صفوف الميلان وفي ظرف وجيز.

وأوضحت بأن المدرب ستيفانو بيولي، مُعجب لدرجة لا يُمكن تصورها بصاحب القدم اليُسرى، وهو ما يُفسر إعتماده عليه بصفة دائمة.

وأشار ذات المصدر، بأن التقني المُخضرم، لم يتردد في تغيير رسمه التكتيكي من أجل السماح للاعبه بالتعبير عن موهبته بأفضل طريقة.

ووجد أفضل لاعب في الكان 2019، وجد صعوبات كبيرة خلال أشهره الأولى مع الروسونيري، لتتسحن الأمور بعد تغيير المدرب.