“بن ناصر” يُحدث أزمة في ميلان ويطرد نجم الفريق !!

كشف موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي أن النجم الدولي الإيفواري لفريق “ميلان” الإيطالي “فرانك كيسي” يستعد للرحيل بسبب “إسماعيل بن ناصر”.

وأضاف ذات المصدر أن مدرب الروسونيري “ماركو جيامباولو” سيعتمد على الثنائي “راضي كرونيتش” و” بن ناصر” لتميزهما بالديناميكية والمرونة عكس “كيسي” الذي يعتمد على المجهود البدني أكثر.

وحددت إدارة “ميلان” بقيادة “باولو مالديني” 40 مليون أورو لبيع “كيسي” في ظل إهتمام أندية الدوري الإنجليزي “أرسنال” و”توتنهام” بخدماته.

ويُريد “ميلان” بيع اللاعب الإيفواري قبل ال8 أوت موعد غلق الميركاتو في إنجلترا وإلا فإن الآخير سيفقد فرصة مشاركته مع الفريق اللومباردي.