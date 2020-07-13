بن ناصر يُحقق الإجماع من جديد في إيطاليا

واصل الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، تحقيق الإجماع في إيطاليا، بفضل عروضه القوية مع رفقة ناديه ميلان في الكالتشيو.

وأختير اليساري كأفضل لاعب من جانب “الروسونيري” خلال مواجهة نابولي، أمس الأحد ، من طرف موقع “كالتشيو ميركاتو” المُختص.

ومنح متوسط الميدان علامة 7/10، بإعتباره تحرك دون توقف طيلة 90 دقيقة في إسترجاع وتنظيم لعب الشياطين الحمر.

وجاءت العروض القوية التي يُقدمها مُحارب الصحراء، لترفع أسهمه بشكل أكبر في سوق التحويلات الأوروبية.

يُشار بأن أفضل لاعب في الكان 2019، مُتابع من العملاقين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان الراغبين في إستقدامه سريعا.