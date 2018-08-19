بن ناصر يُدشن مُشاركته في الكالتشيو بالفوز على كالياري

شارك النجم الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر في فوز فريقه إمبولي أمسية اليوم الأحد على الضيف كالياري في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

وأجلس مُدرب الفريق الصاعد هذا الموسم للسيريا أ نجم الخضر على دكة البدلاء قبل أن يقوم بإقحامه في الدقيقة ال80 مكان زميله أنطونيو لاجومينا.

وعجز وسط الميدان الهجومي للمنتخب الوطني الجزائري عن ترك بصمته في اللقاء بسبب المدة الزمنية القليلة التي شارك فيها.

وبهذا الفوز يكون فريق إمبولي قد دخل غمار المنافسة الأقوى في إيطاليا بشكل جيد قبل مواجهة الكبار في الجولات المقبلة.