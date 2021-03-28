بن ناصر يُسبب صداعا لـ “ميلان”

بات النجم الجزائري “اسماعيل بن ناصر” يسبب صداعا لإدارة “ميلان” بسبب البند الموجود في عقده مع الروسونيري.

بن ناصر بإمكانه مغادرة “ميلان” هذه الصائفة في حال تم دفع 50 مليون أورو من طرف أندية أوروبية غير إيطالية على دفعة واحدة.

ويريد “مالديني” إلغاء هذا البند الموجود في عقد الجزائري بمنحه عقده جديد براتب أكبر يعود بالفائدة على اللاعب وعلى الفريق.

يذكر أن “مالديني” سيجمتع في القريب العاجل مع وكيل أعمال “بن ناصر” من أجل التفاوض حول العقد الجديد.

في نفس السياق، كشفت “توتو سبورت”، أن إدارة “ميلان” متخوفة من أن يكون وكيل أعمال بن ناصر قد تلقى عروضا مغرية من أندية أخرى.