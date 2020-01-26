“بن ناصر” يُسبب مُشكلا جديدا لمدرب “ميلان”

لم يكتفي النجم الدولي الجزائري “إسماعيل بن ناصر” بصُنع الحدث بفضل تألقه الكبير بل راح يتصدر عناوين الصحف الإيطالية بطريقة آخرى.
متوسط ميدان الخضر يتصدر قائمة أكثر اللاعبين حصولا على البطاقات الصفراء في الدوري الإيطالي منذ بداية الموسم ب10 بطاقات صفراء.
وتلقى “بن ناصر” بطاقة صفراء في مواجهة “بريتشيا” ستجعله يغيب عن المواجهة القادمة لأشبال المدرب “بيولي”.
وكان أفضل لاعب في الكان الآخيرة قد تعرض للإيقاف من قبل بعد وصوله ل5 بطاقات صفراء.
Bennacer est le joueur ayant récolté le plus de cartons jaunes en Serie A
Le meilleur joueur de la dernière Coupe d’Afrique des Nations a été averti à 10 reprises depuis le début de saison. Il sera absent lors de la prochaine rencontre du Milan AC pour suspension. (1/2) pic.twitter.com/FrFJj0oPpG
— Touabi Juba (@Jubaat) January 26, 2020
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